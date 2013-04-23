Продвижение портала на игровых форумах

Требуются пользователи со старыми (хотя бы от 2 месяцев и 50+ сообщений) аккаунтами на крупных игровых форумах. Идет сбор команды, которая будет заниматься продвижением на форумах молодого игрового портала. В задачу будет входить, как публикация новых тем, так и оставление комментариев в уже существующих ветках. Иногда нужно будет оставлять ссылки на сайт, иногда просто размещать информацию о том или ином событии, без ссылки или с неактивной ссылкой.

Оплата будет зависеть от задачи. Грубо говоря, создание новой темы - от 25 до 100 рублей (в зависимости от форума и совпадения тематик). Комментарий в уже существующей ветке - от 5 до 30 рублей (в зависимости от форума и формата комментария).

Помимо этого ищутся авторы с блогами игровой тематики в Живом Журнале и ЛайвИнтернете. Тоже рассмотрим возможность сотрудничества, как в плане вирусных публикаций, так и с точки зрения упоминаний портала в записях блога.

В заявках оставляйте свои номера ICQ и адреса ресурсов (форумов или блогов) с которыми у вас есть возможность работать.