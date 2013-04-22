Увеличение просмотров на Ютубе

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок175 просмотров

Требуется увеличить просмотры ролика на ютубе. 10 000 просмотров. Сколько будет стоить? Сроки стандартные (не горит). Плюс увеличение подписчиков на канал 500-1000 чел.

12 лет назад
mila11
Мила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров