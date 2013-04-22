Нужно набрать подписчиков на публичную страницу "вконтакте" (требования: определенный город) Каковы расценки: 1) 500 подписчиков 2) 1000 подписчиков
Увеличение просмотров на Ютубе
Требуется увеличить просмотры ролика на ютубе. 10 000 просмотров. Сколько будет стоить? Сроки стандартные (не горит). Плюс увеличение подписчиков на канал 500-1000 чел.
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