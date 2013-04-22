Требования: - добавление новых подписчиков по указанным критериям. Очень Важно качество подписчиков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.
Специалист по маркетингу для компании
Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Для скрытого продвижения товара в интернете. Не постинг ссылок! на форумах, а формирование мнения у целевой аудитории о необходимости товара.
Около 30–40 качественных отзывов/комментариев в месяц со ссылкой на официальный сайт или без нее (обсуждается дополнительно), итого готов заплатить в среднем по 40–50 руб за каждый отзыв
Также готов рассмотреть Ваши предложения по поводу увеличения/уменьшения) стоимости работы
Обязательные требования:
1. Умение оставлять нейтральные отзывы, комментарии и т.д. на различных ресурсах, которые не попадут под категорию «спам»
2. Опыт работы в данной сфере
3. Умение провести анализ сайта с целью определения целесообразности работы с ним (в плане отзывов и скрытой рекламы)
4. Способность анализировать проделанную работу и формировать отчет
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