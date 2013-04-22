Специалист по маркетингу для компании

Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Для скрытого продвижения товара в интернете. Не постинг ссылок! на форумах, а формирование мнения у целевой аудитории о необходимости товара.

Около 30–40 качественных отзывов/комментариев в месяц со ссылкой на официальный сайт или без нее (обсуждается дополнительно), итого готов заплатить в среднем по 40–50 руб за каждый отзыв

Также готов рассмотреть Ваши предложения по поводу увеличения/уменьшения) стоимости работы

Обязательные требования:

1. Умение оставлять нейтральные отзывы, комментарии и т.д. на различных ресурсах, которые не попадут под категорию «спам»

2. Опыт работы в данной сфере

3. Умение провести анализ сайта с целью определения целесообразности работы с ним (в плане отзывов и скрытой рекламы)

4. Способность анализировать проделанную работу и формировать отчет