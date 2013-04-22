Требования: - добавление новых подписчиков по указанным критериям. Очень Важно качество подписчиков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.
Специалист по работе с Западными СоцСетями
Здравствуйте ! Мы молодая компания ищем На долгосрочное(ВАЖНО) сотрудничество специалистов в Области Западных(ОЧЕНЬ ВАЖНО) СоцСетей
Требуется выполнять следующие задачи
1.SMO
2.Раскрутка в СоцСетях
3.Консультации и Рекомендации в процессе работы
4.Максимальна отчётность о проделанной работе
Территориально не Важно. Большой Онлайн .. Опыт работы не имеет значения но желателен
Подробности по переписке...Указывайте Бюджет хоть примерный))
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