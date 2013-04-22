Специалист по работе с Западными СоцСетями

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки188 просмотров

Здравствуйте ! Мы молодая компания ищем На долгосрочное(ВАЖНО) сотрудничество специалистов в Области Западных(ОЧЕНЬ ВАЖНО) СоцСетей

Требуется выполнять следующие задачи

1.SMO

2.Раскрутка в СоцСетях

3.Консультации и Рекомендации в процессе работы

4.Максимальна отчётность о проделанной работе

Территориально не Важно. Большой Онлайн .. Опыт работы не имеет значения но желателен

Подробности по переписке...Указывайте Бюджет хоть примерный))

12 лет назад
SamvelBudumyan
Самвел 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров