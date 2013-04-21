Продвижение вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок167 просмотров

Информационному проекту нужно представительство во вконтакте. Рассматривается вариант как полного ведения, так и отдельных работ, взависемости от цены.

Пишите условия для нескольких вариантов или того, чем занимаетесь именно вы.Имеется ввиду:

Создание группы/Страницы

Наполнение участниками

Ведение, наполнение материалами

Или что-то ещё.

Пишите краткое описание работ и цену.

12 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров