Продвижение вконтакте

Информационному проекту нужно представительство во вконтакте. Рассматривается вариант как полного ведения, так и отдельных работ, взависемости от цены.

Пишите условия для нескольких вариантов или того, чем занимаетесь именно вы.Имеется ввиду:

Создание группы/Страницы

Наполнение участниками

Ведение, наполнение материалами

Или что-то ещё.

Пишите краткое описание работ и цену.