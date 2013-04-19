Необходим человек который будет на тематических площадках (форумах) создавать темы и размещать сообщения, а так же заниматься поддержкой созданных тем
Ведущий пабликов Вконтакте и Facebook
Требуется человек для ведения пабликов одного и того же проекта на ВК и FB. Тематика проекта - косметология, пластическая хирургия, борьба со старением и т.п. Объем - 1-2 поста в каждую сеть в будние дни. Условия:
- информацию для постов вы ищете сами. Можно использовать любые источники, но это должна быть интересная для ЦА информация, которой будут делиться и которая будет поддерживать интерес подписчиков к пабликам
- информация должна быть более-менее уникальной (тупо репостить из популярных бьюти-пабликов - не вариант) В т.ч. можем обсудить варианты написания авторских постов, переводов и т.п.
- недопустимо просто репостить новости с основного проекта, паблики должны дополнять и расширять его информационную часть
- тематика пабликов должна быть шире, чем у основного проекта, но в рамках общего направления (продление молодости, сохранение красоты и т.п.). Основная задача - создать интересные широкому кругу аудитории новостные ленты, которые будут работать на продвижение основного сайта
Конкретнее обсудим с выбранным исполнителем. Вы обязательно должны:
- иметь опыт ведения пабликов
- разбираться в бьюти и анти-эйдж сегментах, понимать эту аудиторию, ее потребности
- иметь желание и возможность для регулярного постинга (объем небольшой, но регулярность обязательна)
От вас - ссылка на портфолио, примеры пабликов (не обязательно в этой тематике, но важно чтобы их вели именно вы - чтобы оценить уровень контента) и адекватная цена
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