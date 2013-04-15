Продвижение в социальных сетях товара-новинки

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки213 просмотров

Нужно продвижение в социальных сетях в формате тусовки товара-новинки для активного отдыха на воде. Рынок не раскручен, конкурент только один.

Главная цель продвижения - переход на сайт регионального представителя, запись на тест-драйв!!!

Нужно краткое КП что делаем, какой результат, чем измеряем, сколько времени и средств необходимо.

Выберу первого адекватного исполнителя. Подробности и детали по скайпу или Gtalk, можно сразу звонить.

12 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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