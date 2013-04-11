Разработка рекламной стратегии (складская прогр.)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок144 просмотра

Для онлайн программы складского учета с элементами СРМ, необходима разработка рекламных компаний в цифрах в 3 сценариях : пессимистический, базовый, оптимистический.

Разработка рекламной модели для программы складского учета должна быть с различными элементами рекламы в онлайн, примерными бюджетами, с перечнем целевых площадок, предполагаемым результатом и количеством переходов и т.п.

Программа имеет интересные возможности для малого бизнеса. есть демо версии и бесплатные периоды пользования на 6 месяцев.

Задача увеличить количество целевых пользователей и абонентских договоров, удваивая их количество каждый месяц по отношению к предыдущему, не привязываясь к выбираемому тарифу. За базу берется 1000 человек. Соответственно через 6 месяцев прогнозируемый результат должен быть в 32 000 пользователей.

Проект по данной схеме должен быть рассчитан на 6 месяцев.

Стоимость программы от 500 рублей в месяц - базовый тариф.

Функционал программы позволяет вести не только склад, но и анализировать продажи, планировать закупки.

Есть мобильные приложения программы.

Бюджеты и рекламные модели должны быть отдельными для каждого сценария.

Указывайте предлагаемую цену и срок в заявке!

Заявки с указанием цены в тексте не рассматриваются. Боты созданные 1 неделю назад - удаляются.

Срок подготовки обсуждается.

12 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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