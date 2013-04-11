набить группу Вконтакте пользователями. Сразу оставляйте цену и сроки. Лучше меньше, но реальных хороших аккаунтов, чем очень много спамных.
Разработка рекламной стратегии (складская прогр.)
Для онлайн программы складского учета с элементами СРМ, необходима разработка рекламных компаний в цифрах в 3 сценариях : пессимистический, базовый, оптимистический.
Разработка рекламной модели для программы складского учета должна быть с различными элементами рекламы в онлайн, примерными бюджетами, с перечнем целевых площадок, предполагаемым результатом и количеством переходов и т.п.
Программа имеет интересные возможности для малого бизнеса. есть демо версии и бесплатные периоды пользования на 6 месяцев.
Задача увеличить количество целевых пользователей и абонентских договоров, удваивая их количество каждый месяц по отношению к предыдущему, не привязываясь к выбираемому тарифу. За базу берется 1000 человек. Соответственно через 6 месяцев прогнозируемый результат должен быть в 32 000 пользователей.
Проект по данной схеме должен быть рассчитан на 6 месяцев.
Стоимость программы от 500 рублей в месяц - базовый тариф.
Функционал программы позволяет вести не только склад, но и анализировать продажи, планировать закупки.
Есть мобильные приложения программы.
Бюджеты и рекламные модели должны быть отдельными для каждого сценария.
Указывайте предлагаемую цену и срок в заявке!
Заявки с указанием цены в тексте не рассматриваются. Боты созданные 1 неделю назад - удаляются.
Срок подготовки обсуждается.
Заявки фрилансеров
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