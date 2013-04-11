ТЗ на дизайн и Wiki разметку группы. Требуется оформить группу: аватар + меню со ссылками на страницы с контентом (вставим сами) + ссылки на фотоальбомы. Делаем в два этапа: ...
Пиар менеджер музыкальной группы
Молодая рок группа ищет Пиар менеджера на удалённую работу со свободным графиком. Если Вы умеете хорошо раскручивать музыкальные группы - Вы тот, кто нам нужен! Рассмотрим любые варианты.
Требования:
- опыт работы на аналогичной должности;
- навыки работы с цифрами;
- умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
- умение самому развивать и предлагать новые проекты;
- грамотный русский язык;
- соблюдение графика публикаций;
- уверенный пользователь интернета;
- коммуникабельность;
- адекватность;
Будет плюсом:
- наличие связей в профильных печатных и интернет изданиях;
- знание основ классического PR и Маркетинга (профильное образование);
- навыки обработки фото / видео;
- опыт в продвижении музыкальных групп;
- ведение блога/новостной ленты;
Обязанности:
- промоушн, деятельность по продвижению исполнителя, PR;
- выполнение поручений;
- продвижение сайтов;
- ведение в соц.сетях блогов группы, администрирование и раскрутка группы вконтакте;
- формирование лояльной аудитории;
- сотрудничество со СМИ, продюсерскими центрами, концертными агентствами;
- подготовка и публикация рекламных материалов, новостей, акций, конкурсов;
- кратко и наглядно демонстировать результат своей работы;
Цель:
- увеличение узнаваемости и популярности группы;
Условия:
- свободный график работы;
- уровень заработной платы, готовы обсуждать;
- работа дистанционная, в офис приезжать за зарплатой (можем оплачивать электронными деньгами);
Предполагается испытательный срок один месяц.
Для того, чтобы записаться на онлайн-собеседование, пожалуйста, пришлите на [email protected] своё резюме и заполните анкету:
1. ФИО, возраст, образование, город в котором проживаете.
2. Ссылки на профили в соц.сетях.
3. Рассказ о вашем опыте.
4. В каких проектах участвовали, чего добились, какими проектами гордитесь?
5. Какой опыт взаимодействия с площадками, СМИ - где удавалось разместить материалы и на каких условиях?
6. С какими компаниями/людьми у вас уже налажены связи, которые вы сможете задействовать для нашего проекта?
7. Почему на эту позицию стоит взять именно вас?
8. Чем занимаетесь в свободное от работы время?
9. Когда вы готовы начать работу?
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