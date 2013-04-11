Пиар менеджер музыкальной группы

Молодая рок группа ищет Пиар менеджера на удалённую работу со свободным графиком. Если Вы умеете хорошо раскручивать музыкальные группы - Вы тот, кто нам нужен! Рассмотрим любые варианты.

Требования:

- опыт работы на аналогичной должности;

- навыки работы с цифрами;

- умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;

- умение самому развивать и предлагать новые проекты;

- грамотный русский язык;

- соблюдение графика публикаций;

- уверенный пользователь интернета;

- коммуникабельность;

- адекватность;

Будет плюсом:

- наличие связей в профильных печатных и интернет изданиях;

- знание основ классического PR и Маркетинга (профильное образование);

- навыки обработки фото / видео;

- опыт в продвижении музыкальных групп;

- ведение блога/новостной ленты;

Обязанности:

- промоушн, деятельность по продвижению исполнителя, PR;

- выполнение поручений;

- продвижение сайтов;

- ведение в соц.сетях блогов группы, администрирование и раскрутка группы вконтакте;

- формирование лояльной аудитории;

- сотрудничество со СМИ, продюсерскими центрами, концертными агентствами;

- подготовка и публикация рекламных материалов, новостей, акций, конкурсов;

- кратко и наглядно демонстировать результат своей работы;

Цель:

- увеличение узнаваемости и популярности группы;

Условия:

- свободный график работы;

- уровень заработной платы, готовы обсуждать;

- работа дистанционная, в офис приезжать за зарплатой (можем оплачивать электронными деньгами);

Предполагается испытательный срок один месяц.

Для того, чтобы записаться на онлайн-собеседование, пожалуйста, пришлите на [email protected] своё резюме и заполните анкету:

1. ФИО, возраст, образование, город в котором проживаете.

2. Ссылки на профили в соц.сетях.

3. Рассказ о вашем опыте.

4. В каких проектах участвовали, чего добились, какими проектами гордитесь?

5. Какой опыт взаимодействия с площадками, СМИ - где удавалось разместить материалы и на каких условиях?

6. С какими компаниями/людьми у вас уже налажены связи, которые вы сможете задействовать для нашего проекта?

7. Почему на эту позицию стоит взять именно вас?

8. Чем занимаетесь в свободное от работы время?

9. Когда вы готовы начать работу?