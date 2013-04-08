SMM-продвижение групп в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок262 просмотра

Существует несколько групп в социальных сетях:

1. Охрана

2. Технические средства безопасности (установка)

3. Ремонт Ниссан

4. Ремонт Тойота

5. Кузовной ремонт автомобилей

5. Шины б/у

6. Пошив одежды

7. Магазин постельного белья

8. Серебряные проводники

9. Магазин технических средств безопасности (видеонаблюдение, домофоны и т.п.)

Требуется SMM-продвижение этих групп с результатом. Результатом в данном случае является активность ЖИВЫХ пользователей и переходы на сайты. Количество групп растет.

12 лет назад
kaskentbobel
Николай 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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