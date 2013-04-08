Исполнитель для продвижения ВКонтакте

Есть группа Вконтакте интернет-магазина одежды для собак. Необходимо сделать так, чтоб в этой группе зарегистрировались 1000 реальных пользователей, проживающих на территории 10-12 выбранных мной субъектов РФ, и зарегистрированных в других группах покупки-продажи ...