Исполнитель для продвижения ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки206 просмотров

Необходимо раскрутить акцию ВКонтакте в г.Чебоксары.

В дальнейшем нужно продвигать официальную группу компании + вести и продвигать несколько дополнительных брендированных групп на города Нижний Новгород, Казань, Чебоксары. Подробности по запросу.

12 лет назад
sv-maltseva
Светлана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров