+70000 человек в группу в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок370 просмотров

Требуется увеличить население группы на 70 000 человек

ваши предложения по стоимости и по времени

12 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$400
45 дней
Все гуд
Отличный заказчик . Всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)