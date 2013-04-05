Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать. Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в ...
Добавление подписчиков Вконтакте
Нужно около 10.000 людей в http://vk.com/minecraftapplepi группу.Интерисуют сроки и цена.
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