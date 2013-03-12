Aleshka19977

Алексей Aleshka19977

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Хорошо могу раскручивать группы в Контакте.

ФИО Романенко Алексей Сергеевич

e-mail [email protected] или [email protected]

ICQ 666757556

Skype lexa-love-dark-cs

Телефон мобильный +380959080069

Страна Украина

Город Саки

Vkontakte.ru:

-Наполнение группы

-Ведение и модерация группы

-Раскрутка аккаунтов пользователей

-Набор друзей

-Комментирование записей

-Написание постов

-Набор участников в сообществе

Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.

Работал с такими группами как:

http://vk.com/v1latfans по игре Dota 2

http://vk.com/dota2lounge тоже Dota 2

http://vk.com/caca_store Обувь

http://vk.com/sexysexylady Одежда

http://vk.com/id113736796 Продажа Китайской техники

http://www.kimfashion.net/ Одежда

http://vk.com/armeiskie_statysi Статусы

http://www.vsemayki.ru/ Футболки

http://vk.com/id113736796 Продажа Китайских Телефонов

Отзывы заказчиков

Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$55
10 баллов
12 лет назад
Требуется создать группу вконтакте
Спасибо за работу! Сделано оперативно и с учётом всех запросов!
Заказчик супе сделал предоплату.Оплатил бысто все обяснил супер.
Ответный отзыв
inetdelo
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Раскрутка групп в контакте и одноклассниках
Все было сделано за час после оплаты. И получилось даже больше, чем я заказывал! Я думаю, что обращусь еще.
Всем Советую Александра оплатил все в срок.Быстро всем советую этого Человека.
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)
$50
10 баллов
12 лет назад
Необходимо прибавить активность в группе
Выполнил все в срок. Работой доволен.
Добрый день,всем советую Данила.Оплата моментальная,обияснил все четко и понятно,вообшем заказчик сказка.
Ответный отзыв
MoonGoosT
Денис 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Продвижение сообщества вконтакте
Начали сотрудничество, первый заказ уже выполнен
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
от $50
от 2 дней
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нет отзывов
от $50
от 6 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $75
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