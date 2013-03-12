ФИО Романенко Алексей Сергеевич
e-mail [email protected] или [email protected]
ICQ 666757556
Skype lexa-love-dark-cs
Телефон мобильный +380959080069
Страна Украина
Город Саки
-Наполнение группы
-Ведение и модерация группы
-Раскрутка аккаунтов пользователей
-Набор друзей
-Комментирование записей
-Написание постов
-Набор участников в сообществе
Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.
Работал с такими группами как:
http://vk.com/v1latfans по игре Dota 2
http://vk.com/dota2lounge тоже Dota 2
http://vk.com/caca_store Обувь
http://vk.com/sexysexylady Одежда
http://vk.com/id113736796 Продажа Китайской техники
http://www.kimfashion.net/ Одежда
http://vk.com/armeiskie_statysi Статусы
http://www.vsemayki.ru/ Футболки
http://vk.com/id113736796 Продажа Китайских Телефонов