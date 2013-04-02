Добавить 50 тысяч пользователей в VK-группу

Здравствуйте!

Нужно раскрутить группу во вконтакте. Сейчас там 100 человек. Нужно чтобы было порядка 50 тыс (не ботов).

Сколько будет стоить за 1тыс добавлений?

Сколько займет по срокам ?

Желательно, чтобы пользователи были из РБ!