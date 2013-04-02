Добавить 50 тысяч пользователей в VK-группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок226 просмотров

Здравствуйте!

Нужно раскрутить группу во вконтакте. Сейчас там 100 человек. Нужно чтобы было порядка 50 тыс (не ботов).

Сколько будет стоить за 1тыс добавлений?

Сколько займет по срокам ?

Желательно, чтобы пользователи были из РБ!

12 лет назад
memex
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров