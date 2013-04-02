Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать. Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в ...
Добавить 50 тысяч пользователей в VK-группу
Здравствуйте!
Нужно раскрутить группу во вконтакте. Сейчас там 100 человек. Нужно чтобы было порядка 50 тыс (не ботов).
Сколько будет стоить за 1тыс добавлений?
Сколько займет по срокам ?
Желательно, чтобы пользователи были из РБ!
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