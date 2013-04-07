Рассылка сообщений ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок225 просмотров

Рассылка сообщений ВК, есть список id. 1000 шт необходимо отправить. Стоимость,сроки,гарантии

12 лет назад
ronkos
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров