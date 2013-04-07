Сделать фотографию для конкурсной работы

Для пробного конкурса необходимы участники, так как новые конкурсы всегда нуждаются в первоначальной поддержке.

На своем примере важно показать образец того, как должна выглядеть конкурсная работа.

Участники должны увидеть, что кто-то другой уже выложил свою работу, тогда это смотивирует и их самих выкладывать свои шедевры.

Вознаграждение за участие в проекте 200 руб.

Требования к соискателю:

Нужно иметь аккаунт вконтакте.

Необходимо внимательно изучить требования к конкурсным работам.

Работы, не удовлетворяющие требованиям конкурса, не принимаются.