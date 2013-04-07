Есть группа Вконтакте интернет-магазина одежды для собак. Необходимо сделать так, чтоб в этой группе зарегистрировались 1000 реальных пользователей, проживающих на территории 10-12 выбранных мной субъектов РФ, и зарегистрированных в других группах покупки-продажи ...
Скрытая реклама товара на форумах и в блогах
Требуется провести скрытую рекламную кампанию определенной модели электро товара для дома на женских форумах 7ya, eva.ru, mama.ru и пр., а так же на форумах.
ТЗ:
1. И в блогах и на форумах - необходим аккаунт, а лучше два-три, с историей сообщений, несколько десятков - минимум.
2.Форма рекламы: один из участников форума задает вопрос о типе товара и просит совета, какой выбрать. Другой участник отвечает, что у него уже есть такой товар такой-то модели, и он очень им доволен. Описывает преимущества.
3.Если поступят вопросы от других участников форума - на них надо ответить соответствующим образом, высказав положительное впечатление о товаре.
4. Минимальная ветка дискуссии - 4-5 сообщений в формате обмена мнениями.
5. В блоге следует написать краткий пост о товаре данной модели, выложить фото товара в домашней обстановке (фото предоставляется, для каждого блога - оригинальное). Ответить на комменты, если будут.
6. Все тексты дискуссий и постов исполнитель пишет самостоятельно, но до размещения обязательно согласовывает с нами и принимает правки, если они будут.
7. Все пишется в свободной форме, легко, можно с допустимыми элементами разговорной речи.
Более подробно о товаре будет сообщено выбранному исполнителю.
Просьба в заявке сразу указывать цену на ветку дискуссии в форуме и на пост в блоге, а так же на всю работу в целом. Так же просьба заранее четко указать количество форумов и блогов, с которыми реально сможет работать исполнитель в соответствии с ТЗ.
Спасибо за внимание.
Все заявки скрыты.
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