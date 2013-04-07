Скрытая реклама товара на форумах и в блогах

Требуется провести скрытую рекламную кампанию определенной модели электро товара для дома на женских форумах 7ya, eva.ru, mama.ru и пр., а так же на форумах.

ТЗ:

1. И в блогах и на форумах - необходим аккаунт, а лучше два-три, с историей сообщений, несколько десятков - минимум.

2.Форма рекламы: один из участников форума задает вопрос о типе товара и просит совета, какой выбрать. Другой участник отвечает, что у него уже есть такой товар такой-то модели, и он очень им доволен. Описывает преимущества.

3.Если поступят вопросы от других участников форума - на них надо ответить соответствующим образом, высказав положительное впечатление о товаре.

4. Минимальная ветка дискуссии - 4-5 сообщений в формате обмена мнениями.

5. В блоге следует написать краткий пост о товаре данной модели, выложить фото товара в домашней обстановке (фото предоставляется, для каждого блога - оригинальное). Ответить на комменты, если будут.

6. Все тексты дискуссий и постов исполнитель пишет самостоятельно, но до размещения обязательно согласовывает с нами и принимает правки, если они будут.

7. Все пишется в свободной форме, легко, можно с допустимыми элементами разговорной речи.

Более подробно о товаре будет сообщено выбранному исполнителю.

Просьба в заявке сразу указывать цену на ветку дискуссии в форуме и на пост в блоге, а так же на всю работу в целом. Так же просьба заранее четко указать количество форумов и блогов, с которыми реально сможет работать исполнитель в соответствии с ТЗ.

Спасибо за внимание.

Все заявки скрыты.