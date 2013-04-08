Администратор группы Вконтакте.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок380 просмотров

Обязанности:

- Привлечение подписчиков

- Ежедневная публикация новостей

- Еженедельное обновление альбомов

- Подбор новостей, опросов и т.д.

Рассматриваются любые интересные предложения.

З/п: До 24 тыс.

12 лет назад
FTL
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров