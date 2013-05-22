Раскрутка группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки173 просмотра

Имеется группа ВК (http://vk.com/tablehero), представляющая интернет-магазин (http://tablehero.ru).

Нужно больше людей в группе. Людей реальных (14-35 лет) и с одного (пока что) конкретного региона. Учитывая специфику группы и один регион - до тысячи человек будет вполне не плохо.

12 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Полученным результатом доволен.

Заявки фрилансеров

Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад