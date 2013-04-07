Продвижение группы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок277 просмотров

Нужно раскрутить и продвинуть группу Вконтакте (продажа детской одежды).

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

Также напишите, что для этого нужно.

Просьба: обязательно указываете цену.

12 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров