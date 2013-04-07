Каталоги плюс соц. закладки и: отдельно цену для соц. закладок, плюс отдельно цену прогона по каталогам.Тысячи каталогов не нужны, только небольшое кол-во реально трастовых каталогов.
Продвижение группы Вконтакте
Нужно раскрутить и продвинуть группу Вконтакте (продажа детской одежды).
Жду Ваших предложений по цене и срокам.
Также напишите, что для этого нужно.
Просьба: обязательно указываете цену.
Заявки фрилансеров
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