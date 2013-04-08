Требуется рассылка на доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки165 просмотров

Необходимо написать рекламный текст, строительной тематики и разослать, на Московские доски объявлений.

Компания занимается строительством малоэтажных зданий и сооружений, также выполняет отделку практически любой сложности. (Текст нужен не большой но понятный и цепляющий) ЕСТЬ ВОПРОСЫ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!!!

Должны быть указаны контактные данные с сайта www.moskvakait.ru

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Стоимость как договоримся.

12 лет назад
abuaisha
Магас 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров