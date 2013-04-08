Требуется рассылка на доски объявлений

Необходимо написать рекламный текст, строительной тематики и разослать, на Московские доски объявлений.

Компания занимается строительством малоэтажных зданий и сооружений, также выполняет отделку практически любой сложности. (Текст нужен не большой но понятный и цепляющий) ЕСТЬ ВОПРОСЫ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!!!

Должны быть указаны контактные данные с сайта www.moskvakait.ru

Также интересно: Рассылка по форумам и социальным сетям + ваши предложения.

Стоимость как договоримся.