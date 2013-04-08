Необходимо вести страницу в ФБ

Пункт 1. Необходимо создать и вести группу в ФБ, постить интересные новости и статьи на тему «WEB-студия. Продающие сайты. Сайты, приносящие прибыль. Оптимизация и юзабилити сайтов. Сайтостроение с точки зрения маркетинга».

Это должна быть интересная информация, картинки, опросы, конкурсы и т.д. Вести постинг желательно, но не обязательно, через feedman.ru. Обмениваться ссылками внутри соцсетей.

Пункт 2. В начале работы необходимо будет написать про нашу группу для посетителей: дать ответ на три вопроса.

1. Зачем мне в эту группу вступать ?

2. Зачем мне быть в этой группе ?

3. Зачем мне ходить сюда каждый день ?

Буду работать только с теми, у кого действительно есть опыт ведения таких страниц.

От Вас хочу услышать объем работ по первому пункту, цены.