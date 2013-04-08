Необходимо вести страницу в ВК

Ведение группы ВКонтакте:

Необходимо вести группу в ВК, постить интересные новости и статьи на тему «Велосипеды и жизнь велосипедистов. Все, что связано с велосипедами». Это должны быть картинки, интересная информация, опросы и т.д. Вести постинг желательно, но не обязательно, через feedman.ru. Обмениваться ссылками внутри соцсетей.

Объем работ приблизительно такой :

1) 2-3 поста в день на стену с комментариями виртуалов (5-8 в день) и лайками;

2) аудио; видео; добавление фотографий в альбомы группы;

3) 1 опрос в неделю на стене; 1 тема для обсуждения в неделю + поддержка комментариями с разных аккаунтов;

4) удаление спама, посторонней рекламы 1 раз в сутки;

5) поддержание живого общения в комментариях на стене и в обсуждениях

Буду работать только с теми, у кого действительно есть опыт ведения таких страниц. Прошу указывать стоимость. Выслушаю ваши предложения.