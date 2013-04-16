ТЗ на дизайн и Wiki-разметку группы vkontakte

ТЗ на дизайн и Wiki разметку группы.

Требуется оформить группу: аватар + меню со ссылками на страницы с контентом (вставим сами) + ссылки на фотоальбомы.

Делаем в два этапа: 1. Дизайн. 2. Разметка.

Меню делаем со нижеследующими разделами, ссылки на фотоальбомы + контент для 1 страницы есть - о нашем магазине, остальные тексты вставим позже:

Контентные страницы (с текстами):

О нашем магазине

Обратная связь

Заказ и доставка

Ссылки на фотоальбомы:

Коллекция 1

Коллекция 2

Коллекция 3

Обувь

Сумки

Аксессуары

Фотоконкурс

Успей купить

Одежда из Италии

Группа: http://vk.com/m*

Желательно сделать полную копию, с аналогичной девушкой/ фоткой:

http://vk.com/hifashion

Картинки для фона и полное ТЗ во вложении.

Жду в заявке бюджет и сроки, пример релевантной группы, если есть.

Формы оплаты wrm, яндекс, киви.