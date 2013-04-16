нужны переходы из социальных сетей по коммерческим запросам, интересует клиентура из Москвы. тематика создание сайтов. интересует цена за переход если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte
ТЗ на дизайн и Wiki-разметку группы vkontakte
ТЗ на дизайн и Wiki разметку группы.
Требуется оформить группу: аватар + меню со ссылками на страницы с контентом (вставим сами) + ссылки на фотоальбомы.
Делаем в два этапа: 1. Дизайн. 2. Разметка.
Меню делаем со нижеследующими разделами, ссылки на фотоальбомы + контент для 1 страницы есть - о нашем магазине, остальные тексты вставим позже:
Контентные страницы (с текстами):
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Ссылки на фотоальбомы:
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Группа: http://vk.com/m*
Желательно сделать полную копию, с аналогичной девушкой/ фоткой:
Картинки для фона и полное ТЗ во вложении.
Жду в заявке бюджет и сроки, пример релевантной группы, если есть.
Формы оплаты wrm, яндекс, киви.
Выбранный исполнитель
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