Подписчики в группу

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок216 просмотров

В группу вк (интернет-магазин) нужно набрать подписчиков.

500 человек - ваша цена?

1000 человек - ваша цена?

12 лет назад
Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Елена сделала даже больше, чем нужно) Буду обращаться
Отличный заказик. Приятна в общении. Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад

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