Подписчики в группу

набор участников в группе ВКОНТАКТЕ (до 3.000 Новосибирцев) будет достаточно. По задача хотелось бы , чтобы в поисковике ВКонтакте, когда человек набирал ключевые слова "организация свадьбы, выездной регистрации, выпускной, корпоратив, юбилей и тд), выходили ...