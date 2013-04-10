Продвинуть группу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок172 просмотра

набор участников в группе ВКОНТАКТЕ (до 3.000 Новосибирцев) будет достаточно.

По задача хотелось бы , чтобы в поисковике ВКонтакте, когда человек набирал ключевые слова "организация свадьбы, выездной регистрации, выпускной, корпоратив, юбилей и тд), выходили МЫ!

Оплата по факту, интересна стоимсть и срок исполнения

12 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров