Добрый день, Уважаемые соискатели. Пытаемся увеличить продажи посредством социальных сетей 1. Необходимо создать и вести группу в ВК, постить интересные новости и статьи на тему «Команда, Командообразование, Климат в ...
Раскрутка в соц. сети
Нужна раскрутка группы в контакте. Интересует цена за конкретного целевого подписчика с учетом торгетига.
Готов выслушать ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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