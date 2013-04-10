Раскрутка в соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок196 просмотров

Нужна раскрутка группы в контакте. Интересует цена за конкретного целевого подписчика с учетом торгетига.

Готов выслушать ваши предложения.

12 лет назад
manchi
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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