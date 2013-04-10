Раскрутка в соц. сети

Ведение группы ВКонтакте: Необходимо вести группу в ВК, постить интересные новости и статьи на тему «Велосипеды и жизнь велосипедистов. Все, что связано с велосипедами». Это должны быть картинки, интересная информация, опросы и т.д. Вести ...