Реклама на Facebook

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка203 просмотра

Нужно запустить одно рекламное объявление на Facebook, чтобы протестировать новое приложение

12 лет назад
Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Diatlenko-Bodia
Богдан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Богдан очень грамотный специалист по рекламе и продвижению в соц. сетях. Знает свое дело, все сделал качественно и главное быстро Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Diatlenko-Bodia
Богдан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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