Нужен менеджер SMM — Social Media Marketing

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки178 просмотров

Нужен менеджер SMM – Social Media Marketing,для продвижения группы в контакте vk.com/club48711878,групп... должна быть продовающий!

12 лет назад
Ramis_Rifovich
Рамис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров