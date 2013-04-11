Администрирование групп

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок157 просмотров

Администрирование групп (Бизнес в Интернете, МЛМ) В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter.

- грамматика без ошибок и опечаток;

- творческий подход;

- публикация постов;

- самостоятельный поиск и размещение информации;

- привлечения новых участников (только целевая аудитория);

- проведение опросов;

- ответы на вопросы;

- развитие общения по тематике группы;

- привлечение рекламодателей.

Оплата договорная по результату!

12 лет назад
ArchK
Артур 
67 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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