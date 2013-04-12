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Ведение группы в соц. сетях, конкурс, модерация
Необходимо провести конкурс в социальных сетях, проанонсировать событие, увеличить количество подписчиков, наполнение контентом (мы предоставим). Fb и Vk, Украина, тематика - женское здоровье.
Период - от 14 до 30 дней.
Указывайте цену и опыт, задавайте вопросы.
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