Ведение группы в соц. сетях, конкурс, модерация

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок158 просмотров

Необходимо провести конкурс в социальных сетях, проанонсировать событие, увеличить количество подписчиков, наполнение контентом (мы предоставим). Fb и Vk, Украина, тематика - женское здоровье.

Период - от 14 до 30 дней.

Указывайте цену и опыт, задавайте вопросы.

12 лет назад
perfectkl
Хильчин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров