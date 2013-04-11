Дать доступ приложению к аудио в социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок146 просмотров

Дать доступ приложению к аудио в социальной сети ВКонтакте.Перейти по заданной ссылке и нажать – разрешить доступ к аудио. Отправить адрес урл страницы.

12 лет назад
Bezlim
Олег 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка рекламной стратегии (складская прогр.)

    Для онлайн программы складского учета с элементами СРМ, необходима разработка рекламных компаний в цифрах в 3 сценариях : пессимистический, базовый, оптимистический. Разработка рекламной модели для программы складского учета должна быть с различными ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администрирование групп

    Администрирование групп (Бизнес в Интернете, МЛМ) В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter. - грамматика без ошибок и опечаток; - творческий подход; - публикация постов; - самостоятельный поиск и размещение информации; - привлечения новых участников (только целевая ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Группа Вконтакте

    набить группу Вконтакте пользователями. Сразу оставляйте цену и сроки. Лучше меньше, но реальных хороших аккаунтов, чем очень много спамных.

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение групп в социальных сетях

    Добрый день! Магазину женских кожаных сумок требуется продвижение в социальных сетях с целью продажи товаров магазина. Группы готовы - ВК, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. Естественно основной упор на ВК и одноклассников. Необходимо ведение всех групп. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвинуть группу

    $50

    набор участников в группе ВКОНТАКТЕ (до 3.000 Новосибирцев) будет достаточно. По задача хотелось бы , чтобы в поисковике ВКонтакте, когда человек набирал ключевые слова "организация свадьбы, выездной регистрации, выпускной, корпоратив, юбилей и тд), выходили ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад