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Создание и раскрутка группы под ключ
Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Для моего интернет магазина одежды требуется создать группу вконтакте. Мы находимся в Могилёве поэтому и участников хотелось бы добавить если не из Могилёва то хотя бы из Беларуси. Может быть у Вас какие то иные предложения будут по поводу продвижения моего интернет магазина во Вконтакте, рассмотрю все варианты, хотелось бы услышать только конкретику.
Что требуется:
1. Создание
2. Оформление
3. Наполнение (контентом)
4. Приглашение участников (10 000)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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