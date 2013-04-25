Создание и раскрутка группы под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок270 просмотров

Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Для моего интернет магазина одежды требуется создать группу вконтакте. Мы находимся в Могилёве поэтому и участников хотелось бы добавить если не из Могилёва то хотя бы из Беларуси. Может быть у Вас какие то иные предложения будут по поводу продвижения моего интернет магазина во Вконтакте, рассмотрю все варианты, хотелось бы услышать только конкретику.

Что требуется:

1. Создание

2. Оформление

3. Наполнение (контентом)

4. Приглашение участников (10 000)

12 лет назад
ruslan007
Руслан 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ARV576
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$500
5 дней
Приятный в общении Исполнитель, проект сделал согласно ТЗ и с учетом всех поправок. рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ARV576
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад