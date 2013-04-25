Создание и раскрутка группы под ключ

Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Для моего интернет магазина одежды требуется создать группу вконтакте. Мы находимся в Могилёве поэтому и участников хотелось бы добавить если не из Могилёва то хотя бы из Беларуси. Может быть у Вас какие то иные предложения будут по поводу продвижения моего интернет магазина во Вконтакте, рассмотрю все варианты, хотелось бы услышать только конкретику.

Что требуется:

1. Создание

2. Оформление

3. Наполнение (контентом)

4. Приглашение участников (10 000)