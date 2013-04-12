Привлечение целевой аудитории

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок204 просмотра

Добрый день!

Разработаны тренинги и вебинары. Необходимо привлечение целевой аудитории, через социальные и поисковые сети.

Информация находится на сайт: http://www.drutskaya.ru/

12 лет назад
Sultanov1
Рашид 
72 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров