Разработка и ведение кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок197 просмотров

Требуется разработка и ведение в нескольких социальных сетях блогов. Тематика инновационная техника, транспорт.

Требуется разработка компаний и их поддержка. Генерация контента. Общение с пользователями.

Готовы рассмотреть все предложения.

Начало общения желательно тут в личных сообщениях.

12 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров