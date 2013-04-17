Специалист для продвижения проекта в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок257 просмотров

Требуется специалист для SMM, SMO продвижения проекта в социальных сетях:

Создание, наполнение и ведение групп в VK и Facebook

Выявление целевой аудитории

Разработка стратегии продвижения

Составление контент стратегии

Четкое вхождение и увеличение целевой аудитории

Ежемесячная отчетность по проекту

В ответах пожалуйста указывайте примерную стоимость.

12 лет назад
interproject
Кирилл 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров