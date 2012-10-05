interproject

Необходимо нарисовать красивый, удобный и адаптивный дизайн под wordpress + верстка. Страницы: главная + 11-12 внутренних. Обязательно указать стоимость и сроки исполнения. Подробные детали и ТЗ вышлем исполнителю.
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать/сделать 4–5 баннеров размером 570x380 в интернет-магазин детских товаров, в карусель на главной странице. Подробную информацию вышлем выбранному исполнителю.Баннеры35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать/сделать 4-5 баннеров размером 570x380 в интернет-магазин детских товаров, в карусель на главной странице. Пример тут: http://bambiniya.ru Подробную информацию вышлем выбранному исполнителю.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется специалист для SMM, SMO продвижения проекта в социальных сетях: Создание, наполнение и ведение групп в VK и Facebook Выявление целевой аудитории Разработка стратегии продвижения Составление контент стратегии Четкое вхождение и увеличение целевой аудитории Ежемесячная отчетность по проекту В ответах пожалуйста указывайте ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1) Нужно изготовить дизайн буклета (авто тематика) а также до печатная подготовка – дизайн, верстка, цветокоррекция. Буклет А4, 4+4, 2 фальца, S-сложение. Информация и стилистика берется с нашего сайта. (адрес вышлем исполнителю) 2) изготовить дизайн и макет ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется нарисовать 2 баннера для промо-акции интернет-магазина детских товаров: 1. в карусель на главную страницу сайта (570х380) с кратким описанием акции 2. для вставки в блоги (120х240) в виде картинки(наверное, лучше анимированный - gif или apng) Подробное описание ...Баннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо написать три статьи для интернет-магазина детских товаров. Каждая статья 2500-3000 знаков. Темы: 1) Развивающие игрушки для детей от 0 до 1 года. 2) Как правильно выбрать зимнию одежду для ребенка, на что обратить внимание. 3) Бутылочки для новорожденных не ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад