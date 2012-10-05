interproject

Кирилл interproject

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен крутой дизайн и верстка под wordpress

    Необходимо нарисовать красивый, удобный и адаптивный дизайн под wordpress + верстка.  Страницы: главная + 11-12 внутренних.  Обязательно указать стоимость и сроки исполнения.  Подробные детали и ТЗ вышлем исполнителю.

    WordPressВерстка под WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать 4-5 баннеров для интернет магазина

    $250

    Необходимо нарисовать/сделать 4-5 баннеров размером 570x380 в интернет-магазин детских товаров, в карусель на главной странице. Пример тут: http://bambiniya.ru Подробную информацию вышлем выбранному исполнителю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Специалист для продвижения проекта в соц. сетях

    Требуется специалист для SMM, SMO продвижения проекта в социальных сетях: Создание, наполнение и ведение групп в VK и Facebook Выявление целевой аудитории Разработка стратегии продвижения Составление контент стратегии Четкое вхождение и увеличение целевой аудитории Ежемесячная отчетность по проекту В ответах пожалуйста указывайте ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн рекламного буклета и физиток

    $100

    1) Нужно изготовить дизайн буклета (авто тематика) а также до печатная подготовка – дизайн, верстка, цветокоррекция. Буклет А4, 4+4, 2 фальца, S-сложение. Информация и стилистика берется с нашего сайта. (адрес вышлем исполнителю) 2) изготовить дизайн и макет ...

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать баннер

    $50

    Требуется нарисовать 2 баннера для промо-акции интернет-магазина детских товаров: 1. в карусель на главную страницу сайта (570х380) с кратким описанием акции 2. для вставки в блоги (120х240) в виде картинки(наверное, лучше анимированный - gif или apng) Подробное описание ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей для интернет-магазина

    $100

    Необходимо написать три статьи для интернет-магазина детских товаров. Каждая статья 2500-3000 знаков. Темы: 1) Развивающие игрушки для детей от 0 до 1 года. 2) Как правильно выбрать зимнию одежду для ребенка, на что обратить внимание. 3) Бутылочки для новорожденных не ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать 4-5 баннеров для интернет магазина
Рад знакомству и сотрудничеству с Кириллом, очень приятный в общении и работе заказчик!
Было приятно работать с Андреем, все сделал очень красиво и в срок!
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elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн рекламного буклета и физиток
Спасибо за проект:) Рекомендую Кирилла как порядочного заказчика, работой довольна.
Довольны работой!
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Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Написание статей для интернет-магазина
Отличный заказчик. Буду рада продолжению сотрудничества.
Работа была выполнена качественно и в срок. Будем и дальше заказывать у Инны.
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