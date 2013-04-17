Продавец товаров в контакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок282 просмотра

Продавец товаров в контакте. наша фирма выпускает в продажу уникальный товар. нужен человек занимающийся продвижением товара на просторах социальной сети вконтакте

12 лет назад
kabrgel
Кирилл 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров