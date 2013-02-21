1 к.кв. №8 на плане 2 ВАРИАНТА: 1) нужен дизайн всех помещений, с мебелью из Ikea без перепланировок (с возможным переносом двери) ...
Мы творческая группа, занимающаяся следующими видами услуг:
Разработка:
- слоганов
- неймингов
Сценарии:
- праздников
- конкурсов
- КВН
- рекламы
- сериалов
- клипов
Организация праздников:
-Тамада
- DJ
- певцы
- танцоры
- фокусники
- украшение залов
- и многое другое
Организация промоутерской работы:
- группа промоутеров
- разработка рекламной легенды
- печать визиток, афиш, рекламных постеров
- $500Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт12 лет назад
Спроектировать электрику в небольшом коффетерии с помещением для приготовления полуфабрикатов на 1-ом этаже многоэтажного дома. Точной информации по объемам и площадям пока нет. Нужна стадия П и Р. Кидайте заявки с приблизительной стоимостью работы.Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Продавец товаров в контакте. наша фирма выпускает в продажу уникальный товар. нужен человек занимающийся продвижением товара на просторах социальной сети вконтактеСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 12 фото ребенка - уже обработанные и выбранные по месяцам! нужно создать календарь 30*45! Календарь без Годов - то есть только числа без дней недели и месяца! + первая страница(обложка) + последняя ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть фото ребенка на белом фоне! нужно сделать фото по размеру, и по фону как для шенгенской финской визы! СРОЧНО!!! Не дороже 5 $Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Логотип для фирмы занимающиеся рекламой, промоакциями и тд. Логотип должен отражать род деятельности фирмы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Создать логотип для фирмы. Логотип должен располагаться на сайте, визитке а афише! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ ЦЕНУ!!! В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен сайт для фирмы занимающийся промоакциями, в моем представлении - это сайт открытка. (с разработкой дизайна) На первой странице фото видео контакты. пару вкладок. Установка сайта на бесплатный хостинг, но с возможностью в дальнейшем за ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Мы начинающая группа в контакте, посвященная сериалам. Ищем администратора-помощника, которому нравится данная тематика/. Мы предлагаем стать членом нашей команды и планомерно развиваться. Более подробную информацию получите при подаче заявки. ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт12 лет назад