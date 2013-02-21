kabrgel

Кирилл kabrgel

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Сценарии, организация праздников, разработка рекламы

Мы творческая группа, занимающаяся следующими видами услуг:

Разработка:

- слоганов

- неймингов

Сценарии:

- праздников

- конкурсов

- КВН

- рекламы

- сериалов

- клипов

Организация праздников:

-Тамада

- DJ

- певцы

- танцоры

- фокусники

- украшение залов

- и многое другое

Организация промоутерской работы:

- группа промоутеров

- разработка рекламной легенды

- печать визиток, афиш, рекламных постеров

  • Дизайн 1 к.кв

    $500

    1 к.кв. №8 на плане 2 ВАРИАНТА: 1) нужен дизайн всех помещений, с мебелью из Ikea без перепланировок (с возможным переносом двери) ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Электрика

    Спроектировать электрику в небольшом коффетерии с помещением для приготовления полуфабрикатов на 1-ом этаже многоэтажного дома. Точной информации по объемам и площадям пока нет. Нужна стадия П и Р. Кидайте заявки с приблизительной стоимостью работы.

    Архитектура зданий4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Календарь

    Есть 12 фото ребенка - уже обработанные и выбранные по месяцам! нужно создать календарь 30*45! Календарь без Годов - то есть только числа без дней недели и месяца! + первая страница(обложка) + последняя ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лого

    $50

    Логотип для фирмы занимающиеся рекламой, промоакциями и тд. Логотип должен отражать род деятельности фирмы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для фирмы

    Создать логотип для фирмы. Логотип должен располагаться на сайте, визитке а афише! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ ЦЕНУ!!! В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание простенького сайта для фирмы

    Нужен сайт для фирмы занимающийся промоакциями, в моем представлении - это сайт открытка. (с разработкой дизайна) На первой странице фото видео контакты. пару вкладок. Установка сайта на бесплатный хостинг, но с возможностью в дальнейшем за ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Администратор группы в контакте

    $50

    Мы начинающая группа в контакте, посвященная сериалам. Ищем администратора-помощника, которому нравится данная тематика/. Мы предлагаем стать членом нашей команды и планомерно развиваться. Более подробную информацию получите при подаче заявки. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

foto_ts
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Фото для финской визы
Приятно было работать, быстрая оплата
Нужно было срочно и недорого. Спасибо Владимиру!!!
Ответный отзыв
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Логотип для фирмы
Спасибо за сотрудничество, все отлично!
Просто и со вкусом
Ответный отзыв
bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
5 баллов
12 лет назад
Создание простенького сайта для фирмы
Замечательный отзыв. Вроде как: Молодец, но не орел)) Заплатили и работалось в целом нормально,но во первых оплатили не 150, а 100. Поскольку сразу договорились, что для удешевления проекта поставлю простой шаблон с изменением вешнего вида и сделаю на своем поддомене. В итоге 2 раза переделывал. Ну тут вопросов нет, это нормально. Правда учитывая вышеописанное, претензия по дизайну не понятна. Итого за 100$ вот такой сайт: http://intitle.site-sbs.ru/
Сделал сайт нормально, но дизайн пришлось самим делать
Ответный отзыв
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Лого
Понравилось сотрудничать с Кириллом! Все грамотно объяснил, моментально оплатил, спасибо за проект!Будем рады продолжать сотрудничать!)
Спасибо Юлии, как и было обговорено - было сделано 3 варианта, 2 из них были прикольными, но не совсем то, а вот третий вариант прямо в точку, и это очень хорошо когда есть выбор! Все было сделано в срок - надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ставлю 9 балов - потому что ничего идеального нет_)))
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