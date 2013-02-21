Спасибо Юлии, как и было обговорено - было сделано 3 варианта, 2 из них были прикольными, но не совсем то, а вот третий вариант прямо в точку, и это очень хорошо когда есть выбор! Все было сделано в срок - надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ставлю 9 балов - потому что ничего идеального нет_)))