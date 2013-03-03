Цахилов В.В.
я занимаюсь обработкой фотографий, дизайн фотокниг, если интересно предложение обращайтесь.
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
12 лет назад
Владимир отличный исполнитель! Все выполнил точно в срок, делал все правки по желанию. Очень внимательный и ответственный исполнитель. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было работать, с оплатой не задерживали
$2
9 баллов
12 лет назад
Нужно было срочно и недорого. Спасибо Владимиру!!!
Ответный отзыв
Приятно было работать, быстрая оплата
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 2 дней
#169