foto_ts

Владимир foto_ts

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Цахилов В.В.

я занимаюсь обработкой фотографий, дизайн фотокниг, если интересно предложение обращайтесь.

Отзывы заказчиков

fialka-ya
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Обработка фотографий
Владимир отличный исполнитель! Все выполнил точно в срок, делал все правки по желанию. Очень внимательный и ответственный исполнитель. Всем рекомендую.
Приятно было работать, с оплатой не задерживали
Ответный отзыв
kabrgel
Кирилл 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$2
9 баллов
12 лет назад
Фото для финской визы
Нужно было срочно и недорого. Спасибо Владимиру!!!
Приятно было работать, быстрая оплата
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 2 дней
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