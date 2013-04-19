Заменить thumbnail на ютуб без партнерства

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок142 просмотра

Нужно выработать методику замены thumbnail (значок видео) на ютубе на собственный, без вступления аккаунта в партнеры Ютуба.

Просьба сразу писать цены и сроки

12 лет назад
robinhood_ex
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров