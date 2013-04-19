Необходим человек который будет на тематических площадках (форумах) создавать темы и размещать сообщения, а так же заниматься поддержкой созданных тем
Продвижение группы VK
Нужен специалист понимающий, как поднять группу в топ и сделать ее интересной для пользователей. Знающий когда и что нужно, когда живых пользователей нужно и откуда, когда оферов, когда акцию провести и т.д. Тематика Совместные покупки(не просто закупаемся тем-то темто, а обмен мнениями решение вопросов и т.д.), нужно сделать популярную группу, в которую зашел тематический пользователь и в ней и остался-)
Просьба присылать развернутые предложения и с ценами.
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