Продвижение группы VK

Нужен специалист понимающий, как поднять группу в топ и сделать ее интересной для пользователей. Знающий когда и что нужно, когда живых пользователей нужно и откуда, когда оферов, когда акцию провести и т.д. Тематика Совместные покупки(не просто закупаемся тем-то темто, а обмен мнениями решение вопросов и т.д.), нужно сделать популярную группу, в которую зашел тематический пользователь и в ней и остался-)

Просьба присылать развернутые предложения и с ценами.