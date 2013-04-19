Продвижение группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок181 просмотр

Нужен специалист понимающий, как поднять группу в топ и сделать ее интересной для пользователей. Знающий когда и что нужно, когда живых пользователей нужно и откуда, когда оферов, когда акцию провести и т.д. Тематика Совместные покупки(не просто закупаемся тем-то темто, а обмен мнениями решение вопросов и т.д.), нужно сделать популярную группу, в которую зашел тематический пользователь и в ней и остался-)

Просьба присылать развернутые предложения и с ценами.

12 лет назад
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров