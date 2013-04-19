Раскрутка группы вконтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт28 заявок393 просмотра

Требования:

- добавление новых подписчиков по указанным критериям. Очень Важно качество подписчиков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
oxford
Кирил 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров