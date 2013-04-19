Поддержка без наполнения групп ВКонтакте

На данный момент имеется 3 группы, наполнять их не нужно будет, все будет делаться автоматически. Требуется следить за группами, удалять спам, отвечать на вопросы, поддерживать обсуждения, создавать что нибуть интересное опросы например. Нужно развитие групп поиск, где и откуда привлечь аудиторию, когда нужно оферов заказать, когда реальных для поддержки. В общем группы должны расти и не быть заброшенными