Поддержка без наполнения групп ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок178 просмотров

На данный момент имеется 3 группы, наполнять их не нужно будет, все будет делаться автоматически. Требуется следить за группами, удалять спам, отвечать на вопросы, поддерживать обсуждения, создавать что нибуть интересное опросы например. Нужно развитие групп поиск, где и откуда привлечь аудиторию, когда нужно оферов заказать, когда реальных для поддержки. В общем группы должны расти и не быть заброшенными

12 лет назад
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров