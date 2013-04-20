Специалист SMM

Добрый день

Предлагаем работу профессионалам SMM

Вы представляете через соц сети нашу продукцию. Вам как профессионалам известно как лучше и качественней сделать.

Таким образом в вашем городе Вы можете набрать много розничных покупателей.

Мы вам предоставляем оптовые цены и цены ниже опта для работы с оптовиками.

Такая модель рабочая, проверенная, с нами уже пол года так работают 4 SMMщика

У каждого из них по этой рабочей модели в месяц получается от 4500 грн заработка + проценты

Такие SMMпредставители нам нужны в каждом городе

С нашей стороны мы всегда готовы подсказать по возникшим вопросам нашей сферы.

Обеспечиваем текстами описания наших товаров, фотографиями, сертификатами.

О нас

Наша компания находится в Симферополе(АР Крым)

За 5 лет нашей работы мы добились хороших успехов и качества благодаря собственной лаборатории и применению исключительно натуральных компонентов.

Наша компания и товары представлены на сайте www.knk.crimea.ua

Денежный расчёт осуществляем посредством переводов на банковские карточки, также возможен безналичный расчёт