Привлечение подписчиков на посадочную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка197 просмотров

Необходимо привлечь из соц. сетей на посадочную страницу 600 подписчиков. Тематика: тренинги по бизнесу с Китаем. В заявке или в личном сообщении пишите стоимость привлечения одного подписчика.

12 лет назад
darya1984
Дарья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров