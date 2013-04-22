Добавление людей в группу VK и FB

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Здравствуйте!

Нужно добавить 500 чел. в группу FB (без критериев) и 500 чел. в группу VK (по критерию - из Санкт-Петербурга).

Это группы турфирмы.

Напишите, пожалуйста, цены и сроки по FB и VK.

12 лет назад
Tur_1
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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