Здравствуйте! Нужно добавить 500 чел. в группу FB (без критериев) и 500 чел. в группу VK (по критерию - из Санкт-Петербурга). Это группы турфирмы. Напишите, пожалуйста, цены и сроки по FB и VK.
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно раскрутить по критериям 1 группу в контакте и 1 группу в фейсбуке. Пишите сроки и расценки за 500 и 1000 живых людей (боты не интересуют).Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно в готовом дизайне сайта изменить область контента (см. вложение, выделена красным) и вместо этого сделать ленту туристических предложений (см. вложение) с тегами справа. Ну и установить все это на CMS (желательно WordPress, но ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходима лента тур. предложений (вроде чиптрипа) с красивым, летним дизайном. Из функционала нужна только форма обратной связи (заявка на подбор тура), ну и добавить кнопки соц. сетей и подписку на туры. Разделы будут следующие: 1) ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Очень хорошо сработались.
Ответный отзыв
Хотелось бы поблагодарить Федора за помощь в создании сайта. Работа была выполнена в срок и качественно.