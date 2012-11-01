Tur_1

Степанова Мария Tur_1

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
zachinov
Зачинов 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Нужно изменить дизайн сайта
Очень хорошо сработались.
Хотелось бы поблагодарить Федора за помощь в создании сайта. Работа была выполнена в срок и качественно.
Ответный отзыв