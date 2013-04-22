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zachinov
zachinov
32 года
Россия
/
Санкт-Петербург
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Design
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Степанова Мария
Tur_1
36 лет
Россия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно изменить дизайн сайта
Хотелось бы поблагодарить Федора за помощь в создании сайта. Работа была выполнена в срок и качественно.
Очень хорошо сработались.
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Отзывы заказчиков
1
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