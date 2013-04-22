zachinov

Зачинов zachinov

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Design
Отзывы заказчиков
Tur_1
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно изменить дизайн сайта
Хотелось бы поблагодарить Федора за помощь в создании сайта. Работа была выполнена в срок и качественно.
Очень хорошо сработались.
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